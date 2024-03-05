Искусственный интеллект и цифровые платформы выращивают урожай в России

Для сельского хозяйства в России развивают инновационные технологии и платформы, облегчающие процесс производства. Активнее в этой отрасли используют нейросети. Подробнее об этом рассказали RuNews24 в РГАУ-МСХА имени Тимирязева.

Цифровизация помогает агропромышленному комплексу (АПК) России и другим отраслям. Студенты РГАУ-МСХА им. Тимирязева изучают возможности технологий, которые уже сейчас могут распознавать болезни животных и растений, а также ставить им диагноз. Последнее делают при ИИ-анализе по снимкам клеток крови и листвы.

Благодаря импортозамещению в России появилась платформа математического моделирования Engee, но на этом прогресс не остановится. Ведь именно развитие технологий и собственное производство помогает стране оставаться экономически независимой и устойчивой к разным западным санкциям.

Московским студентам удалось поработать с новой программой Engee.

«В Тимирязевской академии студенты различных курсов познакомились с базовыми инструментами программирования и моделирования систем и поучаствовали в тестировании платформы Engee. Кроме того, студенты в рамках практики разрабатывали систему искусственного интеллекта по определению количества лейкоцитов в крови птиц для диагностики заболевания и использовали Engee при расчете систем мелиорации», – отметили представители учреждения.

Программа осуществляет анализ изображений с помощью ИИ. Это сделало реальным автоматизацию многих сельскохозяйственных процессов. Например, узнается срок точного сбора урожая и время прополки, состояние почвы, анализ здоровья растений и многое другое. Это поможет не терять культуры, сделать их менее зависимыми от климата, улучшить системы водоотведения и водоснабжения, энергообеспечения и т.д.

Примечательно, что умная IT-система уже помогает выращивать урожай в Хакасии. В Абакане это помогло существенно нарастить уровень выращиваемого салата и другого урожая.

Ранее сообщалось, что айтишник из Москвы смог найти жену через нейросеть. Он рассказал, как отреагировала его возлюбленная на правду.