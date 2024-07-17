Искусственный интеллект научили распознавать проблемы с кожей и волосами

Сооснователь биотех стартап-студии Scanderm Евгений Соболе в беседе с RT рассказал про технологии, которые продвинут дерматологию вперед.

Интеллектуальная система рассчитана на оценку состояния кожи, волос и ногтей дистанционно. Для этого не нужно особых технологий и замороченных способов: достаточно иметь телефон и интернет. Система проводит два этапа: анализ фото и анкетирование. Так получается выявить особенности и недостатки. Даются персональные рекомендации на основе данных.

«Собственно, дерматология — это визуальная наука, поэтому при помощи камеры телефона можно много что увидеть. Естественно, мы не заменяем врача, мы скорее помогаем людям повысить доходимость до врача либо повысить осведомленность о том, что у них происходит», — рассказал RT Соболев.

Российским проектом уже воспользовались в 120 странах мира. Собирать базу данных по дерматологии помогают специалисты Сеченовского университета. Впереди предстоит еще расширить спектр болезней, рекомендаций, улучшить систему оценки. Такая технология может упростить задачу врачу и помочь людям примерно понять, что происходит с частью тела до посещения специалиста. К нему сходить рекомендуют в приложении в любом случае.

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