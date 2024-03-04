Искусственный интеллект помогает подмосковным врачам заполнять медкарты пациентов

ИИ-технологии помогают врачам в Подмосковье в работе с документами. Благодаря голосовому вводу данных удалось почти на 50 процентов сократить время, затраченное на заполнение медицинских карт пациентов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что именно благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. Так, голосовой ввод данных производится с помощью гарнитур. Врач проговаривает информацию, а система распознает голос и переводит его в текст.

На сегодняшний день ИИ-технология активно применяется в повседневной работе в шестидесяти девяти подмосковных медицинских организациях. Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что искусственный интеллект позволяет разгрузить сотрудников, перенаправить ресурсы на решение других вопросов. Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры России».