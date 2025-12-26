Искусство в движении: выставка кинетических объектов Владимира Мартиросова покоряет Подмосковье

Экспозиция «Владимир Мартиросов. Траектории ощущений» представляет собой первый в Подмосковье масштабный проект, полностью посвященный кинетическому искусству — здесь объекты не просто стоят, а живут собственной механической жизнью. Как отметил директор музея Дмитрий Шалыгин, аналогичных выставок на территории области ранее не реализовывалось, что делает событие уникальным для ценителей современного искусства.

Посетители попадают в залы, напоминающие одновременно мастерскую изобретателя, театральную сцену и декорации к научно-фантастическому фильму. Внимание сразу приковывают движущиеся композиции: шестеренки мерно вращаются, конструкции плавно меняют форму, а некоторые издают негромкие, почти медитативные звуки.

«Шестеренки крутятся просто завораживающе. Больше всего притягивают крылатые конструкции, в них угадывается эстетика японской анимации», — рассказала посетительница Анастасия Егорова.

Автор работ, театральный художник Владимир Мартиросов, объяснил истоки своего необычного творчества детским увлечением. В основе — кружок авиамоделирования, который он недолго посещал.

Часть экспонатов создана в соавторстве с его супругой Анастасией, которая отвечает за цветовое решение проектов. Выставка, которую музейщики обнаружили благодаря телеканалу «Культура», будет работать до конца января, предлагая жителям и гостям округа необычный культурный опыт, где искусство буквально приходит в движение, стирая границу между механизмом и художественным высказыванием.

Ранее сообщалось, что новогоднее ледовое шоу Татьяны Навки в Подмосковье посетили около 9 тыс. детей.