Исламисты начали угрожать доценту Ивановского университета из-за стиха о вреде хиджаба

Доцент Ивановского государственного медицинского университета рассказал «Газете.ру» , что стал получать угрозы, вероятно, от религиозных групп. Всему виной его стих о недопустимости хиджаба, который он вручил студентке-мусульманке.

Преподаватель отрицает, что заставлял студентку, исповедующую ислам, читать вслух стихотворение о хиджабе. По его словам, он передал свое сочинение всей группе, и таким образом хотел указать на правила вуза и поделился своей точкой зрения. Сами учащиеся читали это в тишине и передавали по рядам.

«В уставе университета написано, что это морально порицается. Собственно, я так и сделал, морально порицал. Там написано, что любая религиозная одежда считается неприличной в нашей академии. Я ей так, собственно, и написал», — объяснился доцент.

Преподаватель объяснил такой шаг воспитательным процессом, который, видимо, оскорбил религиозных людей. Ведь именно после это истории ему начали поступать угрозы. По словам доцента, он просто «попал» в религиозных исламистов.

«Я думал, что она не понимает, что, выказывая свое мусульманство, она тем самым вступает в противоречие со всеми остальными, которые ничего не указывают и живут себе спокойно. У нас не принято так в России», - заключил мужчина.

Из-за угроз доцент удалил стихотворение на портале, где ведет блог. Однако тг-каналы помнят все. В стихотворении ивановского преподавателя есть строчки, где он советует не «кичиться своим мусульманством на людях», а также носить религиозную одежду дома. Заканчивается творчество строчкой «прими, что в России хиджабы — харам!». Особенно массово информация об инциденте в медуниверситете разлетелась по дагестанским сообществам.

Ранее стало известно, что глава СПЧ Фадеев вынес на обсуждение вопрос о запрете ношения никабов женщинами в России.