Испания возобновила выдачу шенгена для россиян

Генеральное консульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы после внезапной приостановки, вызванной якобы техническими причинами. Информация опубликована на сайте официального визового центра BLS.

На главной странице центра указана бесплатная запись на подачу виз для россиян. При этом объявление о временной приостановке подачи заявлений удалена.

Напомним, что Испания традиционно входит в число стран Шенгенской зоны, наиболее лояльно относящихся к российским туристам. Наряду с Италией, Грецией и Францией, она продолжает рассматривать заявки, несмотря общую политическую напряженность.

Россиянам, планирующим поездки в Испанию, рекомендуют подавать документы с запасом времени. Хотя консульство работает в штатном режиме, возможны дополнительные проверки или изменения в графике. Актуальная информация всегда доступна на официальных ресурсах визового центра BLS и генконсульства.

Ранее сообщалось, что одна из самых лояльных к россиянам стран в Европе перестала принимать заявки на визы.