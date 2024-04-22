Полковник запаса испанской армии Франсиско Рубио заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией и рассказал, каким видит окончание конфликта. Свою позицию офицер выразил в интервью газете Razon.

Рубио придерживается мнения, что противостояние между Россией и Украиной, как и все подобные конфликты, закончится соглашением. Он считает, что западные страны посчитают своей неудачей, с точки зрения безопасности, поражение Киева, однако ВСУ не смогут одержать победу по ряду причин. В силу этого в итоге и будет заключено то или иное соглашение.

Подполковник предрек будущую передачу России некоторых украинских территорий, а также заявил, что Запад не будет поддерживать Киев, как Израиль. Свое позицию он аргументировал нежеланием НАТО вступать в прямой в конфликт с Москвой.

Ранее мы писали о том, что по мнению политолога Дудчака Вашингтону не нужна победа Украины.