Испанский ученый раскрыл положение мировой экономики при сокращении численности населения Земли

Глобальный спад рождаемости превращается в одну из ключевых экономических проблем современности, о чем предупреждает макроэкономист Хесус Фернандес-Вильяверде в своем отчете. Если в 1960-х годах на одну женщину в среднем приходилось четыре-пять рождений, то к 2023 году этот показатель сократился более чем вдвое, едва превысив уровень простого воспроизводства. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Особую тревогу вызывает ситуация в самых населенных странах мира. В Индии коэффициент фертильности упал до 1,9 ребенка на женщину, а в Китае и вовсе составил менее одного рождения, что свидетельствует о переходе демографического кризиса в острую фазу на глобальном уровне. Даже при общем росте численности населения планеты до 8,1 млрд человек пик темпов роста остался далеко позади, и с 1960-х годов наблюдается устойчивое замедление.

Низкая рождаемость ведет к фундаментальным экономическим последствиям. Страны столкнутся с прогрессирующим дефицитом рабочей силы и резким увеличением финансовой нагрузки на содержание стремительно стареющего населения. Это создаст непреодолимое давление на пенсионные системы и здравоохранение.

Таким образом, демографический сдвиг ставит под вопрос устойчивость современных экономических моделей, построенных на предположении о постоянном приросте населения. Преодоление этих вызовов потребует кардинального пересмотра социальной политики и механизмов экономического роста в масштабах всей планеты.

