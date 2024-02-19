RT: убийство летчика-предателя Кузьминова в Испании произошло еще 13 февраля
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Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что в Испании на пандусе гаража обнаружили тело угнавшего в 2023 году российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова. В трупе обнаружили несколько следов от пуль.
По версии журналистов, Кузьминова могли убить представители спецслужбы Украины, так как он мог сообщить лишнюю информацию посторонним. Позднее испанские СМИ удалили новость о гибели российского пилота.
В то же время, как передает RT со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, убийство, предположительно, российского летчика-предателя Максима Кузьминова случилось еще поздно вечером 13 февраля.
«Доподлинно неизвестно, о ком идет речь (в СМИ), но известно, что он связан с Украиной», — отметил он.
По словам собеседника медиа, убийство в городе Аликанте испанского муниципалитета Вильяхайоса.
Пока что официальных подтверждений указанной информации нет. Не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова и Гражданская гвардия Испании.