Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что в Испании на пандусе гаража обнаружили тело угнавшего в 2023 году российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова. В трупе обнаружили несколько следов от пуль.

По версии журналистов, Кузьминова могли убить представители спецслужбы Украины, так как он мог сообщить лишнюю информацию посторонним. Позднее испанские СМИ удалили новость о гибели российского пилота.

В то же время, как передает RT со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, убийство, предположительно, российского летчика-предателя Максима Кузьминова случилось еще поздно вечером 13 февраля.

«Доподлинно неизвестно, о ком идет речь (в СМИ), но известно, что он связан с Украиной», — отметил он.

По словам собеседника медиа, убийство в городе Аликанте испанского муниципалитета Вильяхайоса.

Пока что официальных подтверждений указанной информации нет. Не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова и Гражданская гвардия Испании.