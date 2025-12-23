Испанцы раскрыли принципы идеального новогоднего меню

В преддверии новогодних праздников эксперты в области питания раскрыли принципы составления идеального меню, которое позволит насладиться застольем без вреда для здоровья. Рекомендации разработали специалисты Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию и врачами общей практики, пишет издание La Razon.

Главный совет — сместить акцент в пользу растительной пищи. В меню стоит увеличить долю свежих овощей, фруктов и бобовых. При этом важно сократить потребление ультрапереработанных продуктов, готовых соусов с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров.

В качестве белковой основы лучше выбирать легкие сорта мяса, такие как кролик или птица. Полезные жиры специалисты порекомендовали получать из оливкового масла.

Врачи также дают и практические советы по организации застолья: планировать меню заранее, отдавать предпочтение щадящим способам приготовления (духовка, гриль, пар), готовить без большого запаса и контролировать размер порций. Также важно есть медленно, чтобы дать организму время осознать насыщение.

Ранее верующим россиянам рассказали, какой стол накрыть 23 декабря, соблюдая пост.