Рождественский пост: какой стол накрыть 23 декабря, соблюдая правила

Рождественский пост, который начался 28 ноября, вступил в свою вторую, более строгую фазу, пишет портал «Пронедра».

23 декабря верующие, соблюдающие пост, должны придерживаться определенных правил питания, которые имеют свои нюансы.

Согласно церковному уставу, 23 декабря является днем, когда рыба не разрешается. Однако допускается употребление горячей пищи с добавлением растительного масла.

Важный нюанс: в связи с тем, что в этот день в 2025 году может совершаться полиелейная церковная служба (высокоторжественная), по благословению духовенства может быть сделано послабление на употребление рыбы. Поэтому верующим рекомендуется уточнить этот вопрос у своего священника.

Этот день является частью второго периода поста (с 20 декабря по 1 января), когда правила ужесточаются. В это время рыба разрешена только по субботам и воскресеньям.

В остальные дни предписывается сухоядение (неприготовленная пища без масла) или, как в случае 23 декабря, горячая пища с маслом.

Священнослужители напоминают, что главная цель поста — не просто диетическое ограничение, а духовное очищение, подготовка к празднику Рождества Христова, освобождение времени для молитвы, совершения добрых дел и работы над собой.

Общие правила поста запрещают мясо, птицу, молоко, яйца и все молочные продукты. Разрешена растительная пища: овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи, мед, постный хлеб.

Самый строгий период ждет верующих с 2 по 6 января, когда рыба будет полностью запрещена, а в будние дни пищу нужно будет готовить без использования растительного масла.

