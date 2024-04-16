Исполнила свою мечту: медработник из Красногорска приобрела собственную квартиру

Медицинская сестра-анестезист Ольга Артамонова приняла участие в программе «Социальная ипотека» благодаря чему смогла купить собственное жилье в городском округе Красногорск. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Ольга работает в ГКУЗ МО «Красногорская городская больница», а ее стаж более 20 лет. Обладательница сертификата называет свою специальность особенно ответственной. Ведь она помогает пациентам во время наркоза, а также в реанимации. Здесь требуется предельная собранность, внимание.

Долгое время семья Артамоновых снимала жилье. Когда программа «Социальная ипотека» стала открыта для среднего медицинского персонала, Ольга сразу же подала документы. Сейчас у семьи двушка в малоэтажной застройке.

«Свое есть свое. Ты ни от кого не зависишь, сам себе хозяин. Пришел домой, захотел — отдохнул или занялся своими делами. У нас с мужем сын уже студент. При выборе квартиры нам не хотелось слишком активного движения внутри высотных ЖК. Хотелось спокойствия, уюта, удобной транспортной доступности», — рассказала женщина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения сдадут в Подмосковье в этом году.