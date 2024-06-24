Исполнитель Shaman объяснил, почему попал в санкционный список Евросоюза

Один из самых патриотичных артистов российской эстрады Shaman (Ярослав Дронов) нашел объяснение тому, почему ЕС включило его в антироссийский список санкций. Комментарий звезды передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Евросоюз принял очередной, уже 14-й по счету пакет санкций против России. В список ограничений попали даже российские звезды, такие как Полина Гагарина, ведущая Мария Кисилева, актер Иван Охлобыстин и Ярослав Дронов. Последний оригинально отреагировал на эти новости.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — написал артист в личном блоге.

Всего в санкции попали 69 россиян, бизнесменов, журналистов, исполнителей, ведущих и политиков. Также в реестре около 50 организаций, включая и авиаперевозчика «Уральские авиалинии». Москва считает, что введенные ограничения со стороны Европы не являются легитимными.

Ранее сообщалось, что политолог Безпалько дал оценку последствиям 14-го пакета санкций Евросоюза.