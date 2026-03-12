Один из пострадавших в теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью

За несколько часов до оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» стало известно о новой трагедии. Адвокат потерпевших Даниэль Готье сообщил ТАСС, что один из тяжелораненых, выживших в тот страшный день, свел счеты с жизнью. Мужчина страдал расстройством психики и мучился бессонницей.

Это не единственная проблема с ментальным здоровьем у пострадавших в теракте. Известно, что более ста человек сегодня регулярно посещают психологов.

Так, эксперт-психолог на суде заявляла, что у многих потерпевших диагностировали тревожно-депрессивное расстройство. Формально оно не считается вредом здоровью, но может негативно отразиться на привычной жизни.

В Московском городском суда в четверг, 12 марта, огласят приговор по уголовному делу о теракте. Напомним, страшная трагедия, унесшая жизни 149 человека, произошла 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Кроме того, более 550 человек получили ранения.

15 подсудимым, включая непосредственных исполнителей-выходцев из Таджикистана, грозит пожизненное лишение свободы. Еще четверо фигурантов могут получить от 19 до 22 лет колонии.

Ранее сообщалось, что последнее слово террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе», возмутило пострадавших.