Исполнители теракта в «Крокусе» признаны вменяемыми

По итогам экспертизы, проведенной в отношении подозреваемых в организации взрыва в «Крокус Сити Холле», было установлено, что они были в состоянии контролировать свои действия, сообщил Олег Власов, адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева, в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул адвокат, физическое состояние его подзащитного и его сообщников также не вызывает сомнений у медиков.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — рассказал собеседник агентства.

В марте 2024 года в подмосковном Красногорске, в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошла трагедия. Вооруженные люди открыли огонь по посетителям и зрителям, а затем подожгли зал. В результате преступных действий погибли 145 человек.

23 марта по горячим следам в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в совершении теракта. Для их перехода границы с украинской стороны было подготовлено «окно». Члены террористической организации «Вилаят Хорасан», находящиеся в афгано-пакистанской зоне, осуществляли координацию действий своих сообщников через интернет. В рамках этого дела в Москве были задержаны 12 человек.

Ранее сообщалось, что многие пострадавшие от теракта в «Крокусе» отказались от знакомства с материалами уголовного дела. По данным следствия, в качестве потерпевших было допрошено более 1,7 тыс. человек, а в качестве свидетелей — свыше 800.