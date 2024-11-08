Исполнителю Shaman вручили нагрудный знак Заслуженного артиста РФ

Один из самых патриотичных артистов России Ярослав Дронов, известный как Shaman, получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на личный блог звезды.

Уроженец Тульской области Ярослав Дронов удостоился спустя годы своей успешной карьеры престижного звания. Официальному ему вручили нагрудный знак, который будет напоминать о достижениях.

Знак артисту торжественно вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Многие собрались в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле, чтобы поздравить исполнителя с новым статусом.

«Уважаемый Сергей Владиленович, уважаемые гости, буду краток! Служу России! Победа будет за нами!», — высказался Дронов.

Напомним, указ о присвоении Shaman почетного звания подписал президент Владимир Путин летом 2024 года.

Ранее стало известно, как знаменитости отреагировали на присвоение Дронову звания заслуженного артиста России.