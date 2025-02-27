Исполнительница хита «Сигма бой» откровенно высказалась о Betsy

Жизнь Янковской стала другой после того, как хит завирусился в Сети и стал известен в России, а также за ее пределами. Сейчас 12-летняя звезда на онлайн-обучении, чтобы иметь возможность ездить на гастроли и участвовать в мероприятиях. По словам девочки, ее узнают на улицах даже за границей «и это приятно». Со своей стороны она никогда не отказывает в автографе или снимке поклонникам.

Также Янковская рассказала, что сейчас ее представители общаются с международным лейблом: как и Чертищевой, ей предложили сотрудничество.

«Здоровая конкуренция, конечно, есть. Это нас вдохновляет к дальнейшему сольному творчеству и развитию. Нас часто сравнивают, пишут, что одна из нас красивее другой или кто-то из нас лучше танцует. У каждой есть свои фанаты, но есть и общие. Это нормально», — ответила в интервью Янковская.

Певица призналась, что у нее нет времени видеться с друзьями, но она по прежнему уделяет время им и учебе, которую считает важной частью своей жизни.

Ранее сообщалось, что россияне песней «Сигма бой» сорвали в ЮАР проукраинский митинг