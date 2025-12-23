Исполнительный директор АТОР подтвердила лидерство Китая по въездному туризму в РФ

Китайское направление остается фундаментальным для российского въездного туризма — на него приходится практически 50% всех международных поездок в страну. Такие данные привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в НСН.

При этом, как отметили в АТОР, география въездного туризма продолжает трансформироваться. Значимым трендом 2025 года стал уверенный рост числа гостей из арабских государств. Помимо Китая, в список лидеров по посещаемости России вошли Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Оман.

Майя Ломидзе также обратила внимание на качественное изменение запросов иностранных путешественников. Если ранее турпродукт был в основном сфокусирован на классическом знакомстве с достопримечательностями, то теперь гости ищут уникальные и эмоционально насыщенные впечатления. Именно этот сдвиг в потребительском поведении позволил преодолеть сильную сезонную зависимость: значительный турпоток в Россию теперь наблюдается и в зимние месяцы. В совокупности эти факторы, по оценке эксперта, формируют принципиально новую конфигурацию всего рынка въездного туризма в стране.

Ранее сообщалось, что китайские туристы пожаловались на отсутствие связи и наличные в России.