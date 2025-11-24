«Использовали мое лицо без спроса». Сергей Безруков в суде против предпринимателя: чем закончится дело?

Сергей Безруков инициировал судебный процесс против индивидуальной предпринимательницы, которая без его согласия торговала масками с изображением его лица на популярных маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Известный актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический суд Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской. Поводом стало незаконное использование его образа. Предпринимательница разместила в цифровых магазинах товары под названиями «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков», а также тканевые маски с его портретом.

В исковом заявлении артист указал, что ответчик использовал его персональные данные — имя, фамилию и изображение — без получения какого-либо разрешения. Безруков просит суд полностью запретить распространение этих товаров в интернете. Кроме того, актер требует взыскать с предпринимателя компенсацию за причиненный моральный вред. Конкретная сумма требований в открытых источниках не раскрывается.

