«Использовать как ресурс»: выяснилось, как гнев помогает добиваться целей
Психолог Галеева рассказала, в каких случаях гнев помогает достичь успеха
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Американские психологи из Техасского университета экспериментально доказали пользу гнева для достижения целей. Об этом сообщает научный журнал Journal of Personality and Social Psychology.
Психолог Гуля Галеева согласилась с выводами американских исследователей.
«Гнев — это двусторонняя эмоция. Иногда он проявляется как мотивирующая сила, которая подстегивает нас к какому-то действию. С помощью него можно достичь больших результатов, потому что он заставляет чувствовать сильный прилив энергии», — пояснила Галеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, энергия гнева становится для организма неким топливом, которое движет вперед.
«Но гнев может и помешать достичь своих целей. Особенно в ситуациях, когда человек не может целиком и полностью управлять им. Для него это разрушительная эмоция. Часто она сбивает внимание и мешает сфокусироваться», — отметила собеседница.
Эксперт подчеркнула, что гнев нередко становится деструктивной эмоцией и наводит на мысли о несправедливости окружающего мира. Чтобы он не приносил вреда и помогал достигать высот, нужно уметь направлять его.
«Это вполне реально, потому что он — часть нашей природы. Напротив, неправильно пытаться исключить его из своей жизни. Стоит пытаться найти в нем силу, а свою агрессию использовать как ресурс», — заключила Галеева.
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