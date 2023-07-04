Пользователи из Европы в комментариях уверены, что советник Владимира Зеленского — лицемер, потому как представители киевского режима на протяжении долгих лет обстреливали мирное население Донбасса.

«Между НАТО и Россией кто террорист? НАТО нарушило соглашение, вторгшись на территорию России и заставив Украину вступить в НАТО, это является террористическим актом»; «Является ли стрельба по гражданским кварталам на протяжении уже девяти лет терактами в Донбассе?» — задаются вопросом пользователи.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что мир не так глуп, каким его видит Подоляк, а все заявления политика никому не интересны.

«Вы действительно думаете, что весь мир тупой и слепой и не может видеть, что происходит последние 10 лет? Вы действительно верите в это? Может быть, ты используешь тот же порошок, что и Зеленский»; «Для кого ты это пишешь? МИД России на это наплевать», — отмечают в комментариях.

Ранее европейцы призвали советника Зеленского перестать врать о случившемся на Каховской ГЭС.