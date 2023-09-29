«Используют как инструмент»: выяснилось, опасна ли публичность для сына Жанны Фриске

Между гражданским супругом Жанны Фриске, телеведущим Дмитрием Шепелевым и ее отцом Владимиром Копыловым вновь возник конфликт. Причиной стал выход первого в свет вместе с 10-летним сыном Платоном, который уверенно позировал на красной дорожке.

Это сильно не понравилось Владимиру Борисовичу, который даже заявил о желании убить бывшего зятя. Однако, как рассказала психолог Надежда Веверица, в этом случае вопрос о том, комфортно ли ребенку на публике, играет далеко не первую роль.

«По факту мы имеем затянувшийся внутрисемейный конфликт, где как будто бы обе стороны тяготеют к тому, чтобы быть правым, а не счастливым. Каждый тянет одеяло на себя с помощью ребенка, используя его как инструмент, рычаг для манипуляции друг над другом», — пояснила Веверица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно же, подчеркнула психолог, если задать вопрос в лоб участникам конфликта, зачем они это делают, там обязательно всплывут аргументы о том, что они хотят как лучше для ребенка.

«Люди борются за собственное желание быть правым, быть лучше. Я хороший, а ты нехороший, и это все транслируется ребенку. Ему сразу дают понять, что придется выбирать между отцом и другими членами семьи. Когда мы, выбираем между двух частей, то должны отказаться от одной из них», — дополнила собеседница.

Поэтому установка о том, что таким образом они делают лучше для ребенка, является некорректной.

«Мы хотим лучшее для ребенка, но при этом создаем, питаем и затягиваем конфликт внутри семьи, создаем небезопасную обстановку. Детям сложно, когда внутри семьи есть конфликт, тревога, напряжение, недопонимание, когда члены семьи не переваривают, не любят, грозят убить друг друга. Если внутри семьи небезопасно, тревожно, опасно, в любой момент что-то может случиться», — отметила психолог.

Поэтому, по ее словам, логично подумать, действительно ли красная дорожка или публичность в этом случае — главное из зол.

Ранее мы сообщали о том, что сын Жанны Фриске в свои 10 лет стал новым любимчиком публики.