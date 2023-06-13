«Испугался, что больше не смогу ходить»: бывший алкоголик поделился опытом белой горячки

Для Игоря Н. из Воронежской области словосочетание «белая горячка» — вовсе не абстрактное понятие. Он на себе испытал все ужасы алкоголизма и с большим трудом расстался с пагубной зависимостью. Он рассказал нашему корреспонденту о самых постыдных моментах жизни.

Игорю 35 лет. Он не женат и никогда не был. Сейчас работает инженером в госорганизации и не пьет. Но так было не всегда. Свою зависимость к алкоголю он понял годам к 30-ти.

«Много раз пытался бросить, но все тщетно: проходило пару недель, и я снова начинал выпивать. Пить я начал сразу после срочной службы в армии. Устроился на работу в органы и там понеслось. Люди в погонах любят выпить, именно там я и пристрастился к этой пагубной привычке», — вспоминает мужчина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Проработав в милиции несколько лет, Игорь был вынужден уволиться, потому что начал пьяным приходить на работу и не мог ни дня быть трезвым. На следующей работе собеседник держался пять дней, а в пятницу бежал в магазин, набирал спиртного и пил до воскресенья.

«Потом у меня пошли запои. Сначала по три – пять, а потом и по 14 дней. На работе меня долго прощали, но в конце концов попросили уйти. Помню, в марте ходил в одних трусах и тапках в магазин около дома за водкой. Очень стыдно. Потом поймал белую горячку, и у меня отказали ноги», — вздыхает Игорь.

Когда мужчина поймал белую горячку наяву, то очень испугался.

«Думал, что больше не смогу ходить. Это было последней каплей и полным осознанием того, что я допился до своего дна. Я понял, что если не брошу пить, то либо сойду с ума, либо умру», — признается наш собеседник.

Выйдя из больницы, мужчина стал уже по-другому смотреть на себя. Начал читать молитвы, смотреть ролики в интернете об алкоголизме. Пошел на службу в храм, где ему понравилось.

«Вот уже как два года я не пью. Не скажу, что я стал правильным, но зато точно стал более серьезно относиться к своему здоровью и своей жизни. Работаю на любимой работе, где меня ценят и уважают. Пить я бросил благодаря богу и врачам», — заключил мужчина.

Ранее другой зависимый рассказал, что ему помогло бросить пить.