Испугавший население белый медведь ловко ушел от проверяющих
Оленеводам Ямала передали отпугиватели после визита белого медведя
Фото: [Как живут белые медведи в питомнике Московского зоопарка/Медиасток.рф]
Специалисты департамента природных ресурсов и Службы по охране биоресурсов ЯНАО провели внеплановую проверку в Ямальском районе после сигнала от местных оленеводов о приближении белого медведя к стойбищу. Об этом со ссылкой на ведомство пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Хотя по данным тундровиков хищник уже покинул опасную зону, сотрудники провели дополнительное обследование территории с вертолета для подтверждения этой информации. В ходе воздушной разведки следов присутствия краснокнижного животного обнаружено не было, что официально подтвердило факт его ухода.
После проверки жителей стойбища снабдили специальными устройствами для отпугивания медведей и проведение дополнительного инструктажа по правилам поведения при возможной встрече с хищником. Подобные превентивные меры особенно актуальны в осенний период, когда белые медведи часто приближаются к человеческому жилью в поисках пищи.
