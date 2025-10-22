Испугавший население белый медведь ловко ушел от проверяющих

Специалисты департамента природных ресурсов и Службы по охране биоресурсов ЯНАО провели внеплановую проверку в Ямальском районе после сигнала от местных оленеводов о приближении белого медведя к стойбищу. Об этом со ссылкой на ведомство пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Хотя по данным тундровиков хищник уже покинул опасную зону, сотрудники провели дополнительное обследование территории с вертолета для подтверждения этой информации. В ходе воздушной разведки следов присутствия краснокнижного животного обнаружено не было, что официально подтвердило факт его ухода.

После проверки жителей стойбища снабдили специальными устройствами для отпугивания медведей и проведение дополнительного инструктажа по правилам поведения при возможной встрече с хищником. Подобные превентивные меры особенно актуальны в осенний период, когда белые медведи часто приближаются к человеческому жилью в поисках пищи.

