«Испытание ленью»: в Китае определили чемпиона по безделью

23-летний житель Китая выиграл необычный конкурс по безделью, продержавшись на матрасе более 33 часов и обошел 240 соперников. Об этом сообщает Lenta.ru.

В китайском городе Баотоу завершился нестандартный марафон, где главным умением участников была способность ничего не делать. Победителем стал 23-летний местный житель, который установил рекорд по лежанию на матрасе — 33 часа 35 минут.

Соревнование, организованное одним из производителей матрасов, собрало около 240 претендентов. Правила разрешали читать, пользоваться смартфоном, есть и вертеться, но категорически запрещали садиться, вставать или посещать туалет. Из-за последнего ограничения многие лентяи использовали подгузники.

К финалу суток марафона из борьбы выбыли 186 человек. В решающем раунде остались трое самых выносливых. Организаторы устроили им дополнительное испытание, потребовав одновременно поднять руки и ноги. Этот тест на мышечный контроль оказался решающим — через 24 минуты чемпион определился.

Призовой фонд распределился между тремя финалистами. Победитель получил три тысячи юаней, занявший второе место — две тысячи, а третий — одну. Новоиспеченный чемпион по безделью планирует потратить свой выигрыш на праздничный ужин с друзьями.

