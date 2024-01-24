«Испытать эмоции»: названы города Подмосковья, куда нужно попасть в этом году

Подмосковье — одно из самых популярных мест у туристов, однако кроме уже «протоптанных» маршрутов можно обратить внимание и на те уголки, о которых незаслуженно забыли.

Марина Политова, искусствовед и заместитель декана факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова, рассказала нам, какие города Московской области стоит посетить туристам в 2024 году.

«Звенигород — здесь история многих столетий органично соединяется. Начать необходимо с Саввино-Сторожевского монастыря, в который на богомолье приезжали цари. Пройти вокруг высоких стен, внутри увидеть собор начала XV века», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт рекомендует прогуляться по улице Московской, впитать дух времени работы в этих краях Чехова, узнать, зачем к нему приезжал Левитан и не только, а также встретиться со звездой советского кино — здесь родилась Любовь Орлова.

Звенигород и его окрестности, по словам искусствоведа, полны гостиниц на любой кошелек, ресторанов на всякий вкус и музеев для всех возрастов и интересов.

Фото: [ Издательство «Подмосковье» ]

«Еще одно интересное место — Коломна. Гостеприимный город знает, как порадовать туриста и помочь отвлечься от суеты. Погрузиться в историю, испытать эмоции и попробовать вкусности — для этого тут есть все возможности. Коломенский кремль — место истории, религии и древнего зодчества. Улицы и улочки рядом с ним наполнены музеями очень разных тематик: от патефонов до игрушек», — сообщила Политова.

Предпринимательство и ремесло, по словам нашей собеседницы, это еще одна сторона жизни Подмосковья, которую можно узнать в музеях Коломны, ведь они способны предложить интересные экскурсии и интерактивные программы. Коломенская пастила, правила чаепития, самовары — без этого из города уезжать нельзя.

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