«Испытываем интерес»: группа «Тутси» отреагировала на перезапуск проекта «Фабрика звезд»

Новость о том, что в России перезапустят шоу «Фабрика звезд» на канале ТНТ, вызвала ностальгическую слезу у многих пользователей социальных сетей. Не остались в стороне и звезды отечественного шоу-бизнеса

«Фабрика звезд-3» дала группе «Тутси» счастливый билет на большую сцену. В 2004 году участницы коллектива, выпустившись с проекта, перешли под попечение продюсера Виктора Дробыша.

Как отметили артистки «Тутси» в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», «Новую Фабрику звезд» тоже делают хорошая продакшн-компания «ВайТ Медиа» и крупный телеканал, поэтому все шансы на успех у нее есть.

«Мы желаем этому проекту талантливых, харизматичных, молодых, ярких звезд. И, конечно, являясь фабрикантками в прошлом, испытываем интерес», — рассказали участницы «Тутси» журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Исполнительницы хита «Не святая» заявили, что готовы выделить в своем плотном графике время для просмотра этого ТВ-проекта.

«Наверное, мы посмотрим. Первый выпуск так точно, чтобы познакомиться с участниками и выбрать своего фаворита. Будем надеяться, что у проекта и его участников будет большое будущее», — подытожили артистки.

Ранее в большом интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» группа «Тутси» рассказала о своей новой песне, планах на будущее и жизни коллектива после воссоединения.