Исследование: 26% россиян готовы нанять «собачью няню»

Согласно данным исследования, проведенного корпорацией «Девелопмент-Юг», более четверти (26%) российских респондентов выразили заинтересованность в найме специалиста по выгулу собак, которому они могли бы доверить своего питомца, передает «Газета.RU».

Около 18% опрошенных предпочитают, чтобы члены семьи, такие как супруги или дети, брали на себя обязанности по выгулу собаки. Значительная часть респондентов (35%) выгуливают своих питомцев от одного до двух раз в течение дня. Лишь около 20% россиян имеют возможность совершать три или более прогулок с собакой ежедневно.

Свыше 30% участников опроса подчеркнули необходимость наличия зоомагазинов, ветеринарных аптек и кафе, допускающих посещение с домашними животными, непосредственно на территории жилого комплекса.

Опрошенные отметили недостаток подобных заведений для обеспечения комфортного проживания с питомцами в жилищном комплексе. Приблизительно 20% респондентов считают, что доброжелательное отношение соседей, в том числе к домашним животным, является важным условием для комфортной жизни в жилом комплексе.

В исследовании, проведенном в сентябре, участвовали 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее сообщалось, что владелец лабрадора выплатит крупную компенсацию за нападение собаки на ребенка.