Исследование: большинство психологов не оправдывают ожиданий россиян от первой сессии

Большинство психологов не оправдывают ожиданий российских клиентов от первой терапевтической сессии, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-психотерапии «Ясно».

Статистика показывает, что примерно треть россиян хотя бы раз в жизни обращались за профессиональной психологической помощью.

При начале работы с психотерапевтом у клиентов преобладают противоречивые чувства. Надежду испытывают 57% респондентов, в то время как страх перед первым сеансом отмечают 46% опрошенных.

Основные ожидания от терапии включают решение существующей проблемы (66%), получение объяснения причин ее возникновения (52%) и быстрые позитивные изменения (43%).

Реальность первой сессии значительно отличается от ожиданий. Полное совпадение ожиданий и реального опыта наблюдается лишь у 15% клиентов. Частичное совпадение или заметное расхождение отмечает каждый третий респондент.

Несмотря на это, более 70% участников исследования сообщают о положительном опыте, испытывая облегчение и вдохновение после первой встречи. В то же время треть клиентов разочарованы отсутствием глубоких инсайтов и мгновенных решений их проблем.

После первой терапевтической сессии 75% клиентов замечают определенные изменения. Наиболее значимыми результатами становятся новый взгляд на проблему (46%) и понимание причин ее возникновения (29%).

Важным достижением первой встречи 71% респондентов называют осознание того, что их проблема поддается решению. Именно первая сессия во многом определяет решение клиента о продолжении психотерапии.

Профессиональные психологи объясняют, что терапия не может предоставлять быстрых решений, поскольку существующие проблемы требуют последовательной работы и формирования нового эмоционального опыта.

Специалисты подчеркивают, что важнейшими качествами терапевта должны быть теплота, искреннее сопереживание и профессиональная компетентность. Настоящий инсайт, способный привести к устойчивым изменениям, требует глубокой душевной работы и не может быть достигнут в ходе одной или двух сессий.

