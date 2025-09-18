Исследование: каждый второй житель Подмосковья готов сменить профессию под влиянием технологических изменений

Каждый второй житель Подмосковья готов сменить профессию под влиянием технологических изменений. Об этом говорят результаты исследования, проведенного платформой hh.ru и II Международным симпозиумом «Создавая будущее».

Опрос провели среди 2,6 тыс. жителей России. Из них 68% уверены, что через пять лет на рынке труда самым большим спросом будут пользоваться специалисты по ИИ и машинному обучению. В Подмосковье таких респондентов 69%. Самыми востребованными профессиями в Подмосковье назвали разработчиков в области кибербезопасности (63% респондентов) и инженеров робототехники (55%).

В ближайшие несколько лет 67% респондентов из региона намерены освоить новые навыки. Приоритетными назвали работу с ИИ, анализ данных, маркетинг и программирование, умение работать в команде, критическое мышление, адаптивность.

Самые востребованные способы освоения новых знаний в Подмосковье — самостоятельное обучение (61%) и онлайн-курсы (52%). При обучении 66% руководствуются осознанной внутренней мотивацией, а 11% считают, что это вынужденная мера.

В Подмосковье 6% респондентов боятся потерять работу из-за развития ИИ, а 42% считают, что ИИ не сможет их заменить. При этом 44% относятся к замене части профессий ИИ нейтрально, а 28% видят в этом угрозу социальной стабильности. Более половины респондентов в Подмосковье (59%) готовы полностью сменить профессию, если их текущая специальность окажется невостребованной.

Симпозиум «Создавая будущее» пройдет 7–8 октября. В его рамках обсудят сценарии развития общества и изменения на рынке труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования нейросетей в сфере образования.