Исследование показало главные причины ухода пациентов в частные клиники

Подавляющее большинство россиян (62%), обращавшихся в частные медицинские клиники вместо государственных в течение последнего года, объяснили свой выбор стремлением получить медицинскую помощь в кратчайшие сроки. Такие данные приводятся в исследовании Ingate Group, с которым ознакомилась « Газета.Ru ».

Согласно анализу, ключевыми факторами выбора платной медицины наряду с квалификацией специалистов являются скорость и технологичность предоставления услуг. Как отметил руководитель департамента производства Ingate Group Дмитрий Апухтин, омниканальность записи, интеллектуальное управление потоками пациентов и возможность выбора врача требуемой специализации представляют собой конкурентные преимущества современных клиник, достигнутые за счет внедрения передовых инструментов, включая технологии искусственного интеллекта.

Среди основных причин отказа от посещения государственных учреждений респонденты назвали сложности с записью на прием (56%), длительное ожидание в очередях (52%), необходимость первичного визита к терапевту для консультации с узким специалистом (39%) и недостаточное внимание со стороны медицинского персонала (35%).

При этом аналитики обращают внимание на формирование смешанной модели потребления медицинских услуг: 87% опрошенных сочетают обращение в государственные и частные медучреждения, и только 13% респондентов пользуются исключительно услугами частного сектора. Уровень удовлетворенности приемом в частных клиниках составил 96%, тогда как государственные учреждения удовлетворили лишь 62% пациентов.

Отдельный тренд касается семей с несовершеннолетними детьми. Исследование выявило, что такие семьи в три раза чаще инвестируют в поддержание здоровья (47% против 14% в семьях без детей или с совершеннолетними детьми).

Технологическая адаптивность пациентов также демонстрирует рост: телемедицинскими услугами за последний год воспользовался 21% респондент, а в возрастной категории 18-44 года этот показатель достиг 28%. Положительный опыт онлайн-консультаций отметили 90% опробовавших этот формат.

Кроме того, 58% россиян уверены, что интеграция искусственного интеллекта в медицину повысит точность диагностики и качество услуг. Медицинские специалисты также демонстрируют позитивное отношение к технологическим инновациям, ожидая, что внедрение интеллектуальных ассистентов повысит эффективность клинической практики и оптимизирует продолжительность приема.

