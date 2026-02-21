Исследование показало изменение ожиданий сотрудников на рынке труда

Стандартные корпоративные ценности и типовые социальные пакеты теряют эффективность в вопросе удержания сотрудников. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра Sidorin Lab, изучив публичные отзывы работников о работодателях за лето 2025 года. Результаты анализа оказались в распоряжении « Известий ».

Исследование охватило все федеральные округа России и ключевые профессиональные направления — от IT и продаж до промышленности и здравоохранения. Эксперты отмечают, что единый набор льгот больше не обеспечивает устойчивую лояльность персонала, поскольку ожидания сотрудников различаются в зависимости от региона, профессии и опыта работы. Рынок труда, по их оценке, становится более сегментированным.

Среди факторов, способствующих удержанию кадров, по-прежнему значимыми остаются атмосфера в коллективе и уровень управленческих решений. При этом заработная плата, особенно в Центральном федеральном округе, а также в Москве и Санкт-Петербурге, постепенно утрачивает статус единственного определяющего критерия.

Одновременно именно вопросы дохода чаще всего становятся поводом для недовольства. Работники болезненно воспринимают отсутствие прозрачной системы премирования, задержки выплат и неясные механизмы индексации.

Ведущий аналитик Sidorin Lab Софья Лукаржевская сообщила изданию, что сотрудникам важна понятная система грейдов и начисления бонусов, которая обеспечивает предсказуемость дохода и снижает напряжение. По ее словам, непрозрачность выплат воспринимается острее, чем высокая нагрузка.

В отраслевом разрезе исследование выявило различия в приоритетах. В медицине значительно чаще упоминается проблема нехватки персонала — такие отзывы встречаются в 1,66 раза чаще среднерыночных показателей. В промышленности работники уделяют внимание бытовым условиям и организации отдыха. В продажах и ретейле ключевым фактором выступает прозрачность премиальных схем, тогда как в IT и аналитике на первый план выходят содержание задач и качество рабочих процессов.

Ранее сообщалось, когда выгоднее всего увольняться.