Исследование показало рост незавершенных задач у большинства россиян

Большинство россиян продолжают пополнять списки дел быстрее, чем успевают завершать уже поставленные задачи. К такому выводу пришли аналитики сервиса «ЛидерТаск» в одном из исследований, с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru », изучив обезличенные данные более чем 150 тысяч пользователей за период с января по март 2026 года.

Согласно результатам исследования, ежемесячно пользователи формируют в среднем около 523 тысяч новых задач, тогда как закрывают примерно 262 тысячи. Таким образом, на каждое выполненное дело приходится почти два новых, из-за чего общий объем незавершенных задач постоянно увеличивается.

Средний срок выполнения одной задачи составляет восемь–девять дней. Это приводит к тому, что значительная часть дел остается активной более недели и постепенно формирует устойчивый фон незавершенности, который усиливает психологическое давление и снижает мотивацию.

Аналитики также зафиксировали выраженные колебания активности по дням недели и времени суток. В выходные пользователи создают и закрывают задачи в два–три раза реже, чем в будни. Например, в праздничные дни марта среднесуточное число новых задач составляло около 11 тысяч, тогда как в рабочие дни той же недели превышало 26 тысяч.

Наибольшая активность наблюдается утром и в первой половине дня. Первый пик приходится примерно на 09:00, когда фиксируется до 32,7 тысячи сессий, второй — на интервал с 11:00 до 13:00, где активность удерживается на уровне 30–31 тысячи. Минимальные показатели отмечаются ночью, около 02:00.

Основатель и генеральный директор сервиса Иван Абрамовский отметил, что главная причина накопления задач чаще связана не с нехваткой времени, а с неправильной расстановкой приоритетов. По его оценке, пользователи нередко включают в список одновременно и ключевые, и второстепенные дела, что приводит к потере концентрации и откладыванию действительно важных задач.

Эксперты пришли к выводу, что эффективность планирования зависит не от количества записанных пунктов, а от умения ограничивать поток задач и выделять несколько приоритетных направлений на каждый день.

