IT-компании могут лишиться места в реестре Минцифры за поддержку VPN

Минцифры РФ подготовило проект постановления, согласно которому российские IT-компании могут быть исключены из официального реестра, если их цифровые платформы не ограничивают доступ при использовании VPN-сервисов. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на проект постановления правительства РФ, разработанного Минцифры РФ, и собеседников.

Проект предусматривает, что приложения российских компаний сохранят право на предустановку на устройства в РФ только при условии, что пользователи не смогут использовать их через включенный VPN. Это требование вступит в силу с момента официального опубликования постановления.

Собеседники издания уточнили, что изменения затронут порядок аккредитации IT-компаний. В случае выявления нарушений правил по обеспечению информационной безопасности, включая доступ к платформам через VPN, компания может быть лишена аккредитации и исключена из реестра.

