Жителям напомнили о правилах перевозки еды в метро

Пассажирам московского метро может грозить предупреждение или денежный штраф за пронос и употребление еды в открытой упаковке. Как пояснил ТАСС доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Максим Поляков, ограничения действуют в случаях, когда продукты или напитки могут испачкать других пассажиров или инфраструктуру подземки.

По словам юриста, соответствующая норма закреплена в статье 10.9 Кодекса об административных правонарушениях КоАП города Москвы. Документ предусматривает ответственность за нахождение на территории метрополитена с едой, напитками или мороженым в открытой упаковке, если это создает риск загрязнения вагонов, станций или одежды других людей. За подобное нарушение может быть вынесено предупреждение либо назначен штраф в размере до одной тысячи рублей.

Эксперт уточнил, что на федеральном уровне прямого запрета на употребление пищи в общественном транспорте нет. Однако региональные власти имеют право вводить собственные правила поведения в транспорте и устанавливать административные меры за их нарушение. В Москве такие ограничения распространяются, прежде всего, на ситуации, когда еда или напитки могут причинить неудобства другим пассажирам или повредить имущество метрополитена.

