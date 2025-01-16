Исследование: россияне оставляют самые большие чаевые по ночам

Аналитики цифрового сервиса нетмонет выяснили, когда россияне наиболее щедрые во время посещений заведений общепита. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru» .

Наиболее прибыльным днем для официантов оказалась суббота, а время суток — ночь. При этом меньше всего на чай сотрудникам дают в понедельник. Как уточнили аналитики, средний размер чаевых достигает 388 рублей в выходные против 353 рублей в будние дни.

Также в понедельник меньше всего официанты получают в понедельник, чаще всего (на 58% больше), в субботу.

Вечерние часы оказались более счастливыми. Официанты в эту смену могут получить до 406 рублей о гостей, а днем - 200-209 рублей. При этом ночью благодарность от посетителя может достигать до 560 рублей.

Однако в исследование сделали еще уточнение. Выяснили, что больше чаевых дают именно в барах, ресторанах и кофейнях. Там прибыльным днем стала суббота. При этом в салонах красоты большие чаевые оставляют в пятницу, а в отелях — в воскресенье.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ в ходе опроса выяснил, какой вид спорта россияне считают национальным видом спорта.