Исследование выявило различия в карьерных интересах подростков

Исследование сервиса Брейни, входящего в группу Neiry, показало заметные различия в профессиональных предпочтениях подростков. Наиболее выраженный разрыв специалисты зафиксировали в сфере информационных технологий: мальчики значительно чаще рассматривают это направление как перспективное для будущей карьеры. « Газета.Ru » ознакомилась с результатами исследования.

В исследовании участвовали 225 школьников 7–9 классов. На первом этапе подростки проходили анкетирование, где самостоятельно оценивали интерес к различным профессиям. По итогам опроса IT-направление выбрали 63% мальчиков и 22,2% девочек.

Среди девочек более востребованными оказались творческие и креативные специальности: искусство и творчество отметили 53,3% участниц, тогда как среди мальчиков этот показатель составил 24,2%. Инженерные и строительные направления, напротив, чаще интересовали мальчиков.

На втором этапе специалисты провели когнитивное тестирование с использованием ЭЭГ-датчиков, фиксировавших концентрацию, утомляемость и стресс во время выполнения заданий. После объективной оценки способностей различия усилились: IT рекомендовали 51,9% мальчиков и только 11,1% девочек.

При этом в финансах, экономике и управлении заметного различия почти не оказалось. Анализ также показал, что интерес к работе с людьми у подростков обоих полов остается практически одинаковым.

Руководитель сервиса Кристина Кудрявцева считает, что подростки нередко рано ориентируются на привычные социальные модели выбора профессии, хотя объективная диагностика демонстрирует более широкий потенциал и схожие сильные стороны у разных групп школьников.

