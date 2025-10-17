Истерика и слезы: водитель дважды переехал кошку во дворе на глазах у жильцов

В Надыме на улице Лесной водитель дважды переехал кошку и скрылся с места происшествия, оставив очевидцев в разбитых чувствах. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местные сообщества.

По словам очевидцев, животное серо-дымчатого окраса не имело шансов выжить после двойного наезда. Свидетели сообщают о тяжелой психологической реакции прохожих: у одной женщины случилась истерика, пожилая горожанка едва не потеряла сознание.

«Водитель, ты два раза переехал кошку. Как итог — кто-то потерял своего верного друга, у мимо проходящей женщины (которая махала тебе рукой, прося остановиться) случилась истерика. Еще одна бабушка в чувствах чуть не потеряла сознание, а моя супруга вся в слезах...» — возмущенно высказался горожанин.

В социальных сетях разгорелись споры о причинах трагедии. Одни пользователи требуют привлечь водителя по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными, отмечая преднамеренность действий. Другие указывают на сложные условия видимости — инцидент произошел в сумерках, когда заметить внезапно выбежавшее животное действительно сложно.

Юристы поясняют: для возбуждения уголовного дела потребуется доказать умысел водителя. Если следствие установит, что наезд был случайным, речь может идти лишь об административной ответственности за оставление места ДТП.

