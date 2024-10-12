Истерика с охраной: повара Ивлева не пустили с двухлетней дочкой на хоккейный матч «Динамо»

Известный российский шеф-повар и участник всевозможных кулинарных шоу на ТВ Константин Ивлев пожаловался в соцсетях, что его вместе с дочерью не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским клубом «Динамо» и «Салаватом Юлаевым».

Хоккеейный поединок прошел сегодня, в субботу, 12 октября, на ВТБ-Арене в Москве. По словам Ивлева, охрана стадиона запретила ему входить на арену, так как он приехал раньше установленного регламентом времени. Мужчина так расстроился, что даже устроил словесный батл с охраной стадиона. Ругань с секьюрити не привела ни к чему хорошему, и повара попросили на выход вместе с ребенком.

«Меня не пустила служба безопасности, у них какой-то регламент. Я решил приехать пораньше, они этого не ожидали. В конечном итоге все закончилось тем, что меня не пустили. Вот такое отношение к 50-летним верным болельщикам клуба „Динамо“, мне безумно от этого грустно», — рассказал Ивлев в Telegram-канале.

Он также посетовал, что охрана якобы отказала ему в просьбе сводить ребенка в туалет. Ивлев добавил, что извиняется за произошедшее перед своими поклонниками. Себя же виноватым в ситуации он не считает.

«Ребенок мой двух летний захотела в туалет, меня даже с ней не пустили», — рассказал шеф.

К слову, прошедшая встреча завершилась победой «Динамо» над «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2.

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