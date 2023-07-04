«Истинные патриоты»: россияне поддержали слова президента о жителях новых регионов

Президент России Владимир Путин уверил, что у него нет сомнений в победе на СВО. Также глава государства поблагодарил всех жителей Херсона за терпение и мужество, сообщает РИА Новости.

На встрече с выпускниками РАНХиГС Путин особо подчеркнул, что сейчас важно общее «движение вперед вместе с Россией» и поддержка от граждан.

«И вся Россия не сомневается в победе и поддерживает президента»; «Главное снова одолеть нацизм, чтобы ужасы прошлых времен не повторились»; «Думаю, все истинные патриоты готовы двигаться вперед к победе»; «Хочется похвалить и поблагодарить всех граждан новоприсоединенных территорий за самоотверженность», — поддержали слова президента россияне.

Ранее пользователи социальных сетей попытались угадать, кого нарисовал Путин на сенсорной панели во время осмотра выставки Агентства стратегических инициатив. В Сети предположили, что это могли быть Губка Боб или Чебурашка.