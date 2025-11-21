Истязание в детсаду: в Павлове возбудили уголовное дело после жалоб на воспитателей

В Павлове возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении воспитанников детского сада после того, как одна из матерей обнародовала шокирующие подробности о методах работы воспитателей. Об этом пишет ИА «Время Н» .

Основанием для процессуального решения стали не только публикации в соцсетях, но и аудиозаписи, сделанные обеспокоенными родителями.

Мать одного из воспитанников Надежда Ш. рассказала, что ее сын стал раздражительным, плаксивым, у него нарушился сон, а при приближении к детскому саду ребенок начинал горько плакать. По словам матери, воспитатели позволяли себе нецензурные выражения и оскорбления в адрес малышей.

«В связи с сильными опасениями за здоровье своего ребенка, мы были вынуждены сделать аудиозапись, чтобы понять, что происходит с сыном в течение дня за закрытыми дверьми. Если дети плачут, то их даже не пытаются успокоить. На записи моментами слышны хлопки, похожие на удары», — написала Надежда Ш. на личной странице в социальных сетях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание). Специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц дошкольного учреждения, а главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что трехлетнему ребенку с аутизмом запретили посещать детский сад в Благовещенске. Об этом писал Mash и ряд федеральных СМИ.