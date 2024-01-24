Источник ВКС РФ: Украина могла ударить по самолету Ил-76 ракетами «С-200Д» и «Patriot»

Самолет с украинскими военнопленными могли сбить со стороны ВСУ, используя американскую и советскую установку. Об этом KP.RU рассказал источник в Воздушно-космических силах РФ.

В ВКС выразили мнение, что виновники недавнего крушения Ил-76 знали, что делают. Изучив видеоролики и некоторые детали происшествия, специалисты пришли к выводу, что ВСУ использовали две ракеты. Одна из них могла быть пущена из советской установки «С-200Д», а вторая — из американской «Patriot». При этом комплексы ПВО были близко к границам, судя по дальности.

«У «С-200» дальность 290 километров, у «Patriot»- 160 километров...Знали, когда примерно полетит, где примерно будет. Ведь параметры обмена пленными были согласованы заранее. Вот и ударили с близкого расстояния. В такой ситуации нашей ПВО было очень сложно перехватить ракету. У «Patriot» скорость очень большая. У «C-200» поменьше, но все равно на малой дистанции сделать что-то очень трудно. А самолету уклониться вообще невозможно», — высказался источник в ВКС.

Напомним, в России произошедшее рассматривают как теракт. По данным Минобороны РФ, самолет Чкаловский — Белгород рухнул после удара двух ракет со стороны пункта Липцы Харьковской области. Полагают, что обмен пленными сорвал Киев. Экипаж и все пассажиры погибли.

Ранее сообщалось, что экипаж докладывал о подозрительном внешнем воздействии после начала полета. Об этом заявил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.