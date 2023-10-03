«Историческая травма»: выяснилось, почему россияне жгут военкоматы

По всей стране продолжаются поджоги военкоматов. Несмотря на довольно строгое наказание, желающих кинуть коктейль Молотова меньше не становится. Причем зачастую самыми злостными поджигателями становятся пожилые люди.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», с чем связано это явление. По ее словам, так проявляется тревожность в обществе.

«Человек, который находится в страхе или тревоге, теряет способность мыслить критически. Все его действия направлены на снижение напряжения, а не на изменение ситуации», — пояснила Токарева.

Человек в этом состоянии не способен принимать взвешенные решения, продолжила эксперт. Военкомат же — место довольно болезненное в сознании граждан.

«Туда люди часто приходят недобровольно, их забирают куда-то. Это очень символическая история. Есть же исторические травмы, когда человек шел на войну и не возвращался», — пояснила Токарева.

Военкомат эксперт назвала воплощением исторической травмы, которая передается из поколения в поколение на бессознательном уровне.

«Сейчас она снова возвращается, это называется ретравматизацией. Психика человека воспринимает военкомат как некую черную дыру. Он как собака, которая начинает лаять на палку, не замечая, что за палкой стоит хозяин», — пояснила собеседница издания.

Пожилые люди чаще других становятся поджигателями потому, что с возрастом теряют критическое мышление, добавила психолог.

«Они являются группой риска. Становятся легкой добычей для мошенников любого уровня. Многие из них одиноки. У них очень много свободного времени, которое они не знают, куда деть, и мошенники этим благополучно пользуются», — заключила Токарева.

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