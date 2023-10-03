«Они берут на страх»: психолог рассказала, как не стать жертвой телефонных мошенников

Число жертв телефонных мошенников постоянно растет. Причем не имеют никакого значения ни возраст, ни уровень образования, ни социальный статус обманутого — злоумышленники успешно выманивают у населения миллиарды.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему у людей в самый нужный момент отказывает критическое мышление, как мошенникам удается обманывать жертв по телефону и как не попасться на их удочку.

«Во-первых, они берут на страх. Жертве, например, звонят из «полиции». У человека есть определенная степень доверия, определенный стереотип с детства относительно того, что в органах работают значимые люди. Мошенники никогда не дают возможности подумать», — подчеркнула психолог.

По ее словам, когда человеку звонят «представители власти» и сообщают, что недавно была зафиксирована попытка снять все деньги с его счета, жертва сразу же проваливается в состояние тревоги.

«Человек здесь не может принять правильное решение. Все потому, что мы, например, можем одновременно бежать и есть. Тревога мешает нам трезво думать», — пояснила Токарева.

Главное, продолжила психолог, это выиграть время.

«Если вы не перевели деньги в ближайшие 10 минут, то через полчаса или час включится критическое мышление. Шанс, что мошенник получит деньги, конечно, снижается кратно», — заключила эксперт.

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