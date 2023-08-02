Исторический центр подмосковной Каширы начнут преображать уже в следующем году

Проект благоустройства улицы Советская и общественных территорий в исторической части города победил в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

Данный проект является логическим продолжением проектов-победителей прошлых лет и поможет создать целостное пространство, которое позволит Кашире стать еще одним культурным и рекреационным центром Подмосковья, интересным как жителям, так и гостям города. На его реализацию из федерального бюджета выделено восемьдесят миллионов рублей.

Ожидается, что развитие рекреационной и историко-культурной среды города оживит сферу услуг и сможет повысить ее качество. Проектом предусмотрена реорганизация пешеходных маршрутов и парковочных мест, в том числе, для туристических автобусов.

Концепция «съедобного города» предусматривает высадку на благоустраиваемой территории плодовых деревьев и кустарников. Это позволит улучшить экосистему Каширы и повысит интерес жителей и гостей к городскому садоводству.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат уже в этом месяце.