Исторический центр подмосковной Каширы начнут преображать уже в следующем году
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Проект благоустройства улицы Советская и общественных территорий в исторической части города победил в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом рассказали в региональном Минблаго.
Данный проект является логическим продолжением проектов-победителей прошлых лет и поможет создать целостное пространство, которое позволит Кашире стать еще одним культурным и рекреационным центром Подмосковья, интересным как жителям, так и гостям города. На его реализацию из федерального бюджета выделено восемьдесят миллионов рублей.
Ожидается, что развитие рекреационной и историко-культурной среды города оживит сферу услуг и сможет повысить ее качество. Проектом предусмотрена реорганизация пешеходных маршрутов и парковочных мест, в том числе, для туристических автобусов.
Концепция «съедобного города» предусматривает высадку на благоустраиваемой территории плодовых деревьев и кустарников. Это позволит улучшить экосистему Каширы и повысит интерес жителей и гостей к городскому садоводству.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат уже в этом месяце.