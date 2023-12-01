«Историческое событие»: Ильдар Абдразаков оценил назначение Гергиева на пост гендиректора Большого театра

Певец Ильдар Абдразаков: назначение Гергиева объединит два главных театра страны

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Кирилл Зыков/©РИА Новости

Фото: [Кирилл Зыков/©РИА Новости]

Бывший худрук Мариинского театра Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российский оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков, успевший спеть в двух театрах, прокомментировал назначение Гергиева.

«Мне довелось выступать на сценах и Большого, и Мариинского театров, за что я очень благодарен судьбе. При каждом руководителе театр переживает особый неповторимый период, ведь каждый из них вкладывает частичку своей души», — пояснил артист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно в такие моменты, продолжил Абдразаков, можно видеть торжество искусства.

«Объединение двух главных театров страны в одном человеке — историческое событие, и я уверен, что Валерий Абисалович как никто другой сможет не только продолжить традицию, но и всех нас еще удивить», — подчеркнул певец.

Ранее мы сообщали о том, что гендиректор Большого театра объявил об уходе со своего поста.

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