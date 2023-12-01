«Историческое событие»: Ильдар Абдразаков оценил назначение Гергиева на пост гендиректора Большого театра

«Мне довелось выступать на сценах и Большого, и Мариинского театров, за что я очень благодарен судьбе. При каждом руководителе театр переживает особый неповторимый период, ведь каждый из них вкладывает частичку своей души», — пояснил артист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».