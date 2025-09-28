История Николая Кузнецова: вечер в Химках, посвященный подвигу разведчика

В театре «Наш дом» в Химках прошел творческий вечер, посвященный великому кинофильму «Подвиг разведчика». Это событие собрало зрителей не для театрального представления, а чтобы вспомнить о реальных героических личностях.

Открыла вечер лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, она подчеркнула уникальность советского кинематографа, который сочетал художественное мастерство и патриотизм. Калюжная отметила, что фильмы, такие как «Подвиг разведчика», являются не только искусством, но и важными уроками истории, которые помогают молодежи понять истинные ценности патриотизма.

Гостям рассказали о создании легендарной ленты и о майоре Федотове, реальном прототипе которого был выдающийся советский разведчик Николай Иванович Кузнецов. Этот герой, действовавший под видом немецкого офицера, совершил смелую операцию в 1943 году, которая стала кульминацией фильма. В завершение вечера был показан сам фильм. Муниципальный депутат Глеб Демченко подчеркнул важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, которые служат нравственным ориентиром.

«И сегодня, когда наши ребята сражаются в зоне СВО, мы видим в них прямых наследников поколения победителей. Они проявляют ту же стойкость, ту же отвагу и ту же любовь к Отечеству», — указал он.

Такие мероприятия, по его мнению, укрепляют связь поколений и важны для воспитания патриотизма среди молодежи.

