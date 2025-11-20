История о «трех баранах» поставила под сомнение безопасность российских пациентов: что решили власти

Совет Федерации одобрил закон, частично смягчающий требования к мигрантам, работающим по квотам, однако медики были исключены из документа из-за резкой критики общества. Поводом стало происшествие в столичной клинике, где врач по имени Фарход, практически не владевший русским языком, вызвал поток жалоб от пациентов. После проверки выяснилось, что специалист использовал поддельные документы, сообщает Южный Федеральный.

Фарход признал, что приобрел «диплом» за условную стоимость «трех баранов», а в работе часто ориентировался на инструкции из интернета. Инцидент стал не единственным: за последние годы выявлены другие примеры, когда приезжие медики годами практиковали по фальшивым удостоверениям. В условиях нехватки персонала жалобы пациентов нередко оставались без оперативной реакции из-за отсутствия замены.

Параллельно в российских медвузах растет число иностранных студентов, которые после окончания ординатуры остаются в стране. Особо заметно увеличение доли мигрантов среди младшего медперсонала, работа которого, как правило, не вызывает нареканий. Однако общий дефицит кадров остается значительным — около 150 тыс. человек.

По прогнозам Минтруда, к 2030 году нехватка специалистов может превысить 500 тыс. Российские выпускники все чаще переходят в частные клиники или уезжают за границу, что усиливает зависимость системы от иностранцев. Подобные процессы фиксируются и в других государствах.

В СПЧ заявили, что сбалансировать привлечение мигрантов и развитие отечественного здравоохранения возможно, но для этого потребуются дополнительные решения. В 2025 году квота на въезд трудовых мигрантов увеличена до 235 тыс. человек.

В обществе обсуждают последствия допуска в медицину специалистов, которые могут оказаться обладателями купленных документов. История с «дипломами за три барана» вновь вызвала широкую дискуссию о качестве контроля в сфере здравоохранения.

