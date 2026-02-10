История одного штрафа: как крошечный робот на дороге в центре Москвы едва не разорил компанию

Суд в Москве отменил крупный штраф, который ГИБДД выписала компании за действия ее роботов-доставщиков. Об этом сообщает ТАСС .

Инцидент, ставший причиной разбирательства, произошел в начале мая 2025 года, когда автоматические курьеры, по версии инспекции, создали помехи пешеходам на тротуаре в центре города. В ведомстве сочли, что людям пришлось обходить роботов по проезжей части, что подпадает под статью об умышленном создании помех в дорожном движении, и назначили штраф в 300 тысяч рублей.

Компания обжаловала это решение, и суд встал на ее сторону. В своем решении судья указал на два ключевых обстоятельства. Во-первых, робот-доставщик не является транспортным средством в смысле, определяемом ПДД, а значит, действия с его участием не могут регулироваться нормами, предназначенными для автомобилей. Во-вторых, суд не нашел объективных признаков реальной угрозы безопасности движения.

Судья отметил, что движение пешеходов по тротуару полностью не блокировалось, и у людей была возможность пройти. Тот факт, что некоторые из них предпочли переместиться на проезжую часть, по мнению суда, не доказывает, что они были вынуждены сделать это исключительно из-за присутствия роботов.

