Предсказавший распад СССР историк и мыслитель Эммануэль Тодд сделал новый прогноз, пишет KP.RU . По его предположению, Североатлантический альянс ждет поражение, а Украину возглавит кто-то с пророссийским курсом.

Тодд высказался по нескольким сценариям. Он отметил, что если Россия проиграет, то американское давление на Европу продлится еще век.

«Но если Киев при поддержке Америки потерпит неудачу, то НАТО развалится, а Европа останется свободной», — заявил Тодд в интервью итальянской газете Corriere di Bologna.

Как считает «предсказатель», Россия может освободить не меньше 40% Украины. Историк уверен, что в скором времени европейцев ждет шок и они поймут, что НАТО создано не для защиты, а для контроля ЕС. Сами натовцы при этом и не скрывали, что схватку с РФ ведут руками наивных украинцев.

Ранее сообщалось, что Лондон может отправить британских военных на Украину.